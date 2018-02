Cade una sbarra del passaggio a livello: traffico bloccato sulla provinciale

CISTERNINO – Traffico in tilt nel tratto della strada provinciale 16 che collega Ceglie Messapica a Cisternino, attraversato dai binari: una sbarra del passaggio a livello si è improvvisamente staccata finendo al suolo.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia della Polizia locale di Cisternino, competente per territorio, che ha bloccato la circolazione veicolare in attesa dell’arrivo del personale delle Ferrovie del Sud Est. Gli agenti hanno presidiato l’area gestendo la viabilità per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza del passaggio a livello.

