Cadono calcinacci da facciata di un palazzo: danneggiata auto in sosta

BRINDISI – Intervento di vigili del fuoco e agenti della Polizia locale intorno alle 9.30 di oggi, lunedì 18 giugno in via Egnazia, quartiere Paradiso, a Brindisi dove dal prospetto di una palazzina dell’ex Iacp, si sono staccati calcinacci che hanno danneggiato un’auto in sosta. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Il palazzo in questione è al civico 88. I vigili del fuoco con l’aiuto dell’autoscala hanno rimosso tutte le parti pericolanti mentre gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Antonio Orefice, hanno delimitato la zona e coordinato la viabilità durante le operazioni di rimozione dei calcinacci. Sul posto è intervenuto anche un geometra dell’Ufficio urbanistica del Comune di Brindisi. Richiesto anche l’intervento di Arca Nord Salento (ex Iacp) proprietaria dell’immobile.

I Vigili del fuoco hanno diffidato i residenti a utilizzare i balconi, transennata tutta la zona dai civici 86 a 94. La facciata dell'intero stabile richiede interventi urgenti di manutenzione, pur non presentando, a detta dei tecnici, problemi di natura statica.

