Caduta da cavallo: monsignor Domenico Caliandro dimesso dall'ospedale

BRINDISI – A sei giorni di distanza dalla caduta da cavallo durante la processione del Corpus Domini, l’arcivescovo di Brindisi, Domenico Caliandro, è stato dimesso dall’ospedale Perrino. Al vescovo, ricoverato nel reparto di Pneumologia con fratture alle costole e vari traumi contusivi, è stato consigliato “riposo assoluto a letto e mobilizzazione con busto”. Tra 40 giorni si dovrà sottoporre a raggi e Tac e successivamente sarà necessaria una rivalutazione specialistica.

“L’arcivescovo – si legge in una nota della Curia - è rientrato nella sua dimora in piazza Duomo, dove rimarrà a riposo, seguendo le prescrizioni dei medici. Specialmente nei primi giorni si cercherà di non affaticarlo, limitando le udienze a quelle strettamente necessarie. Poi, in modo graduale riprenderà a incontrare i sacerdoti e quanti hanno necessità di parlare direttamente con lui”.

“Egli è molto grato a tutti coloro che gli hanno prodigato cure e attenzioni: il dott. Giuseppe Pasqualone, direttore generale dell’Asl Brindisi, il dott. Antonino La Spada, direttore sanitario, la direzione sanitaria tutta, il dr. Angelo Campana, direttore amministrativo, gli operatori del Pronto Soccorso e della Sala raggi, le Unità operative di Cardiologia, Ortopedia, Pneumologia (direttori, dirigenti medici, caposala e collaboratori tutti), i volontari dell’Ordine di Malta e l’Istituto di vigilanza (securpol Puglia)”.

“Considerando ciò che è accaduto e le conseguenze più gravi che potevano esserci, monsignor Caliandro sente il bisogno di ringraziare il Signore, mentre rinnova il suo desiderio di servire con dedizione la Chiesa di Brindisi-Ostuni che gli è stata affidata”.

“D’intesa con i padri carmelitani di Jaddico, questa sera, all’arrivo del pellegrinaggio a piedi da Brindisi fino al santuario, verso mezzanotte, si celebrerà una Messa di ringraziamento e si affiderà ancora a Maria la vita, la salute e il ministero del nostro vescovo Domenico”.