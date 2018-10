Calci e pugni davanti al bar: sei giovani denunciati per rissa

LATIANO - Sei giovani di Latiano di età compresa tra i 23 e i 28 anni sono stati denunciati dai carabinieri per rissa. Uno di questi è stato anche denunciato per rapina impropria e un altro per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di sabato 13 ottobre scorso nei presi del bar “Piccadilly” di Latiano: secondo quanto ricostruito dai militari della locale stazione, due gruppi ognuno composto da tre persone, si sono picchiati sembrerebbe per motivi passionali. La scena è stata interamente ripresa da diverse telecamere sia pubbliche che private. Durante la rissa sono volati pugni, calci e spintoni.

Le telecamere hanno mostrato anche che uno dei ragazzi coinvolti "ha perso il portafogli dal cui interno sono fuoriuscite diverse banconote, alcune delle quali sono state raccolte da uno dei soggetti dei gruppi opposti al quale per assicurarsene il possesso e metterle in tasca ha colpito con calci il proprietario delle stesse che si era accorto dell’azione predatoria del rivale".Pertanto il responsabile è stato anche denunciato per rapina impropria.

A seguito della colluttazione uno dei partecipanti ha fatto ricorso alle cure del Ponto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi abbandonando velocemente il nosocomio prima dell’emissione del referto. Un altro dei partecipanti è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché ha tentato di occultare un martello che custodiva nell’abitacolo della vettura con la quale si era presentato sul luogo della rissa, attrezzo rinvenuto vicino ad un bidone dagli operanti e posto sotto sequestro.