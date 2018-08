Guardia di Finanza, cambio al vertice della compagnia di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Si è svolto questa mattina, giovedì 2 agosto, nella caserma “Emanuele Manisco” Mbvm, alla presenza del comandante provinciale di Brindisi, colonnello t.St Pierpaolo Manno, il passaggio di consegne nella carica di comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana tra il capitano Marcello Putignano, cedente, e il capitano Fabio Rolli, subentrante.

Dopo quattro anni di intenso lavoro, il Capitano Putignano lascia la città degli imperiali per assumere un prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste. Il capitano Fabio Rolli, classe 1973, originario di Galatina, proviene dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Isernia dove ha svolto attività di contrasto all’evasione fiscale e di controllo della spesa pubblica.

Laureato in Giurisprudenza, in Economia e Commercio e Scienze dell’Amministrazione, ha frequentato il corso da Finanziere nell’anno 1997, il corso allievi marescialli nel biennio 1998/2000 e l’ottavo Corso “Ruolo Speciale” nell’anno 2010 presso l’accademia della Guardia di Finanza di Castelporziano (Roma). Durante l’avvicendamento, il colonnello Manno ha ringraziato il capitano Putignano per il lavoro svolto, e ha rivolto al capitano Rolli l’augurio di un proficuo lavoro in ragione del forte impegno richiesto al Corpo dal territorio francavillese.