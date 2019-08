Finanza, cambio di comando a Brindisi: "Grandi risultati nel contrasto ai traffici illeciti"

Cambio di comando fra il colonnello Pierpaolo Manno e il pari grado Nicola Bia al vertice del comando provinciale della guardia di finanza di Brindisi. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta stamattina (23 agosto) presso la caserma “A. Apruzzi” situata in via Nicola Brandi, in presenza del comandante regionale Puglia, Generale di Divisione Vito Augelli, e di una folta rappresentanza di militari in servizio ed in congedo delle sezioni Anfidi Brindisi, Ostuni e Fasano.

Il colonnello Manno, richiamato a Roma per assumere un prestigioso e delicato incarico presso il Comando Generale del Corpo, lascia Brindisi dopo appena due anni di permanenza caratterizzati dall’esecuzione di numerose operazioni di servizio che hanno consentito di pervenire ad eccezionali risultati conseguiti in ogni settore istituzionale, dalla lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, all’evasione fiscale e agli sprechi di risorse pubbliche.

Nel corso del suo discorso l’Ufficiale ha inteso rivolgere un sentito ed emozionato saluto al prefetto, al procuratore De Donno, a tutti gli attori istituzionali ed ai rappresentanti delle altre Forze Armate e di Polizia per la costante sinergia che ha contraddistinto e consolidato gli intensi e proficui rapporti di collaborazione.