Cambio di comando al Roan: si insedia il colonnello Domenico Di Biase

BRINIDISI - Nella mattinata odierna (7 settembre), presso la caserma “Maresciallo Capo Raffaele Vitiello”, sede della stazione navale della Guardia di Finanza di Bari, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante del Reparto operativo aeronavale di Bari, tra il colonnello Antonello Maggiore e il parigrado Domenico Di Biase.

La cerimonia, svolta alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza-Generale di Divisione Vito Augelli, ha visto la partecipazione dei Comandanti Provinciali della Regione e di una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in servizio nei Reparti aeronavali dislocati in Puglia.

Il colonnello Antonello Maggiore ha salutato i suoi collaboratori ringraziandoli per l’impegno e la dedizione profusa. Nei suoi due anni di permanenza a Bari, il Reparto Operativo aeronavale ha conseguito importanti risultati nel contrasto ai traffici illeciti via mare, con particolare riguardo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed all’immigrazione irregolare. Molteplici, inoltre, i rilevanti risultati di servizio conseguiti nel campo della Polizia Economica Finanziaria sempre in stretta sinergia con i Reparti territoriali ed investigativi del Comando Regionale Puglia. L’Ufficiale assumerà un importante incarico presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il colonnello Di Biase ha ringraziato la linea gerarchica per il prestigioso incarico affidatogli, sottolineandone la delicatezza e l’importanza ed ha assicurato massimo impegno e disponibilità affinché il Reparto, come da consolidata tradizione e in prosecuzione con quanto fatto dal suo predecessore, continui a rappresentare un insostituibile punto di riferimento nell’attività di contrasto ai traffici illeciti via mare.

Al termine della cerimonia, il comandante regionale ha ringraziato il colonnello Antonello Maggiore per l’impegno profuso e per gli importanti risultati conseguiti nel suo periodo di comando ed ha formulato al colonnello Domenico Di Biase i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

Il curriculum di Di Biase

Il nuovo Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, Col. t SFP pil. Domenico Di Biase, 52 anni, nato a Sarconi (PZ) si è arruolato nel Corpo nel 1986, è entrato in Accademia nel 1991, conseguendo la nomina a sottotenente nel 1993. È laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e Scienze dell’Economia.

Specializzato pilota militare, con numerose abilitazioni aeronautiche e all’attivo oltre 7500 ore di volo, ha conseguito la qualifica di istruttore di specialità e collaudatore di produzione rispettivamente nel 2000 e nel 2003.

Ha maturato esperienze professionali in ambito addestrativo e operativo in territorio nazionale ed estero. Nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito del Comparto Aeronavale del Corpo e da ultimo ha comandato Il Gruppo di Esplorazione

Aeromarittima della Guardia di Finanza di Pratica di Mare (RM). Reparto di proiezione con in linea gli aeromobili ad ala fissa del Corpo e proiezione operativa anche oltre i confini nazionali.

Ha partecipato a numerose missioni internazionali gestite dall’European Border and Coast Guard Agency (Frontex) e alla missione di assistenza alla Polizia Albanese-Sorveglianza aerea, negli ani 2012/2017.

Dal mese di ottobre 2017 al giugno 2018 ha frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le forze di Polizia conseguendo il relativo titolo e il Master di secondo livello in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale” presso l’Università degli studi “La sapienza” di Roma.

Gallery