Camion bloccato fra le sbarre del passaggio a livello: treno lo sfiora

FRANCAVILLA FONTANA – E’ stato sfiorato da un treno il camion di una ditta di trasporti che intorno alle ore 16,30 di oggi (lunedì 22 ottobre) è rimasto incastrato fra le due sbarre del passaggio a livello situato sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica, a pochi chilometri dal centro abitato di Francavilla.

Da quanto riferito da alcuni testimoni, non vi sarebbero delle responsabilità da parte del conducente. Questi infatti avrebbe impegnato il passaggio a livello con le sbarre ancora sollevante. Ma il rallentamento causato da una coda di auto di fatto gli ha impedito di proseguire, fino a quando non le sbarre non si sono abbassate.

L’uomo, con grande professionalità, ha parcheggiato il veicolo al lato della ferrovia, in posizione di sicurezza. Poi, per evitare la collisione con il convoglio che stava per sopraggiungere, ha agitato un ombrello, segnalando la sua posizione al macchinista, il quale a sua volta ha ricevuto il messaggio e ha attivato la procedura di emergenza. In questo modo, nessuno si è fatto male.