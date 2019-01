Camion e auto in fiamme nella notte: indagini dei carabinieri

Ancora una notte di fuoco in provincia di Brindisi. Un incendio ha distrutto un camion a Carovigno: il mezzo, di proprietà di un venditore di frutta e verdura di Latiano, era parcheggiato in via Luisa Sanfelice. A chiedere l'intervento dei pompieri sono stati alcuni residenti attorno alle 3. Sul posto anche i vigilantes dell'istituto Cosmopol e i carabinieri. Non è escluso il dolo, aspetto sul quale sono al lavoro i militari. A quanto si apprende, l'incendio è divampato partendo dalla gomma anteriore destra. Il camion era posteggiato a circa 200 metri dal punto in cui avviene la vendita di frutta e verdura. A Torre Canne è andata a fuoco un'auto parcheggiata in via Portofino, attorno a mezzanotte e mezza.