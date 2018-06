Soccorso da motovedetta camionista in stato di semi incoscienza

BRINDISI – La Capitaneria di Porto di Brindisi ha completato in serata un intervento di soccorso ad un passeggero del traghetto St. Damian che serve la linea Valona-Brindisi. La sala operativa aveva ricevuto alle 20 circa una segnalazione dal comandante del traghetto che riferiva di aver a bordo un camionista di nazionalità rumena in stato di semi incoscienza in seguito ad un infortunio e bisognoso di intervento medico urgente.

Usciva pertanto dal porto di Brindisi la motovedetta CP844 che navigava incontro alla nave per abbreviare i tempi del soccorso, d’intesa con il Centro internazionale radio medico (Cirm) di Roma. Trasbordato il camionista, nel giro di 30 minuti la motovedetta raggiungeva la banchina Dogana davanti alla Capitaneria di Porto, dove era in attesa una equipe del 118.

Stabilizzato, poco dopo il 62enne S.A. veniva trasferito in ambulanza all’ospedale Perrino, in codice giallo, dove resterà in osservazione sino al completamento delle indagini sanitarie utili anche a ricostruire la dinamica degli eventi, per la eventuale denuncia di evento straordinario, fa sapere sempre la capitaneria di Porto.