Camper avvolti dalle fiamme vicino alla spiaggia: paura fra i bagnanti

OSTUNI - Le fiamme hanno preso piede nel giro di pochi minuti. Il fumo nero, densissimo, oltre a una serie di scoppi in successione, ha messo in apprensione un gran numero di bagnanti. Due camper sono stati devastati da un rogo che si è sviluppato intorno alle ore 18,30 di domenica (17 giugno) in un parcheggio situato a poche decine di metri dalla caletta principale di Torre Pozzelle, una delle località più frequentate del litorale di Ostuni, premiata anche quest'anno con la bandiera blu.

Con ogni probabilità è stato il cortocircuito delle batterie di servizio di uno dei due a provocare rogo che in pochi minuti ha trasformato in palle di fuoco i due camper, mentre i rispettivi proprietari, entrambi residenti in provincia di Bari, si stavano godendo il mare, con le famiglie. Le fiamme, partite da un mezzo, si sono propagate rapidamente a quello parcheggiato a fianco. Una Opel Corsa che si trovava nelle vicinanze dei due camper è stata messa al sicuro appena in tempo dal proprietario, un turista irlandese.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale della Città Bianca. Dei camper, purtroppo, è rimasto ben poco dopo lo spegnimento delle fiamme. I proprietari hanno perso tutto quello che si trovava al loro interno.