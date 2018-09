Camper va a fuoco durante rifornimento: paura nella stazione di servizio

FRANCAVILLA FONATANA – Momenti di panico nella stazione di servizio Q8 sita sulla strada statale 7 per Taranto dove è andato a fuco un camper durante il rifornimento. Il veicolo, che era parcheggiato anche nelle vicinanze del bar, nel giro di pochissimi minuti è diventato una palla di fuoco. L'incendio è scoppiato poco le 10.30 di oggi, martedì 11 settembre. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco, una giunta dal distaccamento di Francavilla Fontana e l’autobotte da Brindisi.

Il rogo ha sprigionato una coltre di fumo nera che ha invaso gli immobili che ospitano il bar. Da quanto si apprende nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il camper apparterrebbe al titolare (di origini tarantine) di una pista GoKart di San Vito dei Normanni.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri di Francavolla Fontana, competenti per territorio e un funzionario dei vigili del fuoco per la valutazione dei danni alle pompe e alla struttura. Al vaglio le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, la scena dell'incendio è stata ripresa per intero.