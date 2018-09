Canale Patri, nuovo incendio di sterpaglie: caccia ai piromani

BRINDISI - Nuovo incendio di sterpaglie lungo il canale Patri. Più che probabile l'origine dolosa del rogo divampato nel primo pomeriggio di oggi e per questo si cercano i piromani: tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, disagi per il fumo, nessuo ferito. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero.

Non è la prima volta che l'area del canale viene aggredita dalle fiamme. L'ultimo intervento dei vigili del fuoco risale all'inizio dell'estate.