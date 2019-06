Rottweiler si aggira vicino alla scuola: azzannato un bracciante

TORRE SANTA SUSANNA – Da giorni si aggira in paese. Stamattina, nei pressi di una scuola, ha azzannato alla caviglia un bracciante agricolo. La polizia locale di Torre Santa Susana è alla ricerca di un rottweiler, presumibilmente randagio, che ste creando una certa apprensione fra i cittadini di Torre Santa Susanna.

Ne sa qualcosa un uomo che intorno alle ore 14,30 di oggi è stato aggredito in via Tagliamento, a pochi metri di distanza dal plesso scolastico che si trova in quella stessa via. Il cane di grossa taglia, sbucato all’improvviso, si è avventato sulle gambe del malcapitato, provocandogli delle ferite all’altezza del tallone. Subito dopo si è allontanato. Sempre nella mattinaia odierna era stato allontanao da un operatore scolastico,all'esterno del plesso. Il cane, però, è rimasto in zona.

Un cittadino che lo ha avvistato dopo l’aggressione, riferisce di aver scorto delle ferite su una delle zampe. Non è da escludere, quindi, che il molosso sia stato a sua volta azzannato. Il figlio del bracciante agricolo, intanto, tramite la sua pagina Facebook, lancia un appello: “Fate molta attenzione a non camminare in bici o a piedi dalle parti di via Tagliamento. Stiamo provvedendo ad avvisare i vigili tramite il 118 per evitare altri episodi del genere”.