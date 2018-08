Cane salvato dagli agenti della Stradale: rischiava di essere investito sulla 613

BRINDISI – Rischiava di essere travolto e ucciso sulla statale 613 Brindisi-Lecce, quel cane segnalato da diversi automobilisti. E’ stato avvistato domenica pomeriggio. Vagava. Poteva essere in pericolo e poteva costituire a sua volta un pericolo per gli utenti della strada. Lo hanno salvato due agenti della Polizia Stradale di Fasano.

Le segnalazioni

Lo hanno trovato nei pressi dello svincolo per la frazione di Tuturano, dopo una serie di telefonate al centralino della polizia con indicazioni sulla presenza di una cane di grossa taglia sulla strada per Torchiarolo e poi nei pressi dell’ingresso di San Pietro Vernotico. Diversi automobilisti hanno chiesto l'intervento per motivi di sicurezza, il 19 agosto scorso.Giornata di rientro dalle località di mare e di traffico intenso.

Il salvataggio

Un sovrintendete e un assistente capo coordinatore, entrambi in servizio nella Polstrada di Fasano, alla fine sono riusciti a trovarlo. E a fermarlo. Operazione non facile perché il cane continuava a correre. Aveva paura, forse.

I poliziotti hanno chiesto l’intervento di un veterinario e nell’attesa si sono occupati del cane dandogli acqua e cibo. Non è chiaro se sia stato abbandonato o se invece sia fuggito o se si tratti di un randagio. Quel che è certo che sono stati i due agenti a metterlo in salvo, come raccontato da mobmagazine, blog di informazione diretto da Joey Borruso, giornalista siciliana. Un collaboratore stava percorrendo quella strada, era in vacanza e ha assistito al salvataggio, riferendo del bel gesto dei poliziotti ai colleghi.

Un’azione da raccontare. Una storia di fine agosto a lieto fine su una delle arterie più trafficate della provincia di Brindisi, come testimoniato dalle foto di quel cane che beve dalle mani di un uomo in divisa.

