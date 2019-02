Un corteo in memoria di Remì. Le associazioni: "Chiediamo giustizia"

CAROVIGNO – Da via Mascagni, la strada in cui si è consumato un atto di crudele e insensata follia, partirà il corteo commemorativo di Remì. Un gruppo di associazioni ambientaliste della provincia di Brindisi (la Cobriass) ha organizzato per giovedì 7 febbraio una manifestazione in ricordo del meticcio brutalmente assassinato la mattina del 29 gennaio nel centro di Carovigno. I manifestanti si ritroveranno alle ore 17,30 in via Mascagni e da lì si dirigeranno verso via provinciale San Vito.

E' ferma e netta la condanna di "un atto così vile e pericoloso per la cittadinanza tutta”. “Perché questo atto - si legge in un comunicato - deve trovare giustizia e vogliamo raggiungere il cuore di tutti”.

Remì è stato colpito da una fucilata intorno alle ore 8,15 del mattino, in pieno centro abitato. Il piccolo, come da abitudine, si stava dirigendo verso l’abitazione del compagno della sua proprietaria. Poche centinaia di metri separavano i due punti del percorso che percorreva quasi quotidianamente.

Ma la mattina del 29 gennaio gli è stato teso un vero e proprio agguato. I carabinieri e gli agenti della polizia locale sono ancora al lavoro per risalire all’identità del balordo. La carcassa, sotto sequestro, è stata affidata all’Asl. In settimana verrà sottoposta ad autopsia presso l'Istituto zooprofilattico di Foggia.