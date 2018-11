Canone per l'occupazione di suolo pubblico, via al censimento

BRINDISI - Via al censimento per aggiornare la banca dati della Provincia di Brindisi esistente per il Cosap, il contributo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di competenza dell'Ente. L'aggiornamento partirà nei prossimi giorni e sarà eseguito dagli operatori della società Santa Teresa Spa., interamente partecipata dell’Ente.

Oggetto del censimento sranno gli insediamenti lungo le strade provinciali al fine di rilevare gli accessi (abitazioni e/o fondi rustici, attività commerciali, attività agricole, parchi fotovoltaici, cabine enel/telecom), impianti irrigui, fotovoltaico (se rilevabile l’attraversamento trasversale e/o longitudinale su strada), distributori di carburante, recinzioni, cartelli pubblicitari.

L’attività è stata autorizzata con decreto del presidente della Provincia di Brindisi del 5 ottobre 2018, a seguito di specifica proposta della società allo svolgimento dell’attività. L’iniziativa consentirà l’aggiornamento della banca dati esistente e sarà svolta con proprio personale munito di apposito tesserino di riconoscimento.