Capannone in fiamme in città: danneggiati camion, barca ed escavatore

BRINDISI – Un escavatore, un camion, una barca in vetroresina e altri mezzi sono stati danneggiati da un incendio che la scorsa notte (fra giovedì 16 e venerdì 17 agosto) si è sviluppato all’interno di un capannone situato in via Giancarlo Bovio, al rione Sant’Angelo. Le prime telefonate sono giunte intorno alle ore 2 alla sala operativa dei vigili del fuoco.

L’immobile, in cemento, si trova nei pressi delle sponde di canale Patri. Il fabbricato è circondato su un lato e sul retro da terreni disabitati. Ma sia di fronte che sull’altro lato della sttruttura si trovano delle abitazioni i cui residenti hanno vissuto con grande apprensione il rogo. Basti pensare che dall’edificio fuoriusciva una densissima colonna di fumo nero.

Sul posto si sono due squadre con due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia. L’incendio, partito presumibilmente dall’ingresso, ha completamente annerito sia una parte della facciata che l’interno, dove si trovavano diversi mezzi, oltre a quelli già citati. I pompieri hanno operato per più di due ore. I poliziotti, con il supporto degli esperti della Scientifica, sono al lavoro per risalire all’origine della combustione.