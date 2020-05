Carabiniere tenta di identificarlo: lui lo aggredisce con un bastone

CAROVIGNO – Ha strattonato per il maglione un carabiniere, tentando di colpirlo con un bastone. Un 38enne di origine eritrea, Yemane Weldetinisea, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni.

L’uomo si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni di campagna dell’agro di Carovigno. Una pattuglia dell’Arma si è recata sul posto, su segnalazione di un cittadino, iniziando una perlustrazione. Il 38enne è stato individuato in contrada Cento Pezze. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di reclinare le sue generalità, il migrante ha dato in escandescenze, aggredendo un militare. Una volta bloccato, è stato condotto in caserma e da lì presso la propria abitazione, dove si trova ristretto in regime di domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.