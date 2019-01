Carabiniere fuori servizio arresta due rapinatrici: l'elogio del comandante

BRINDISI - Il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, colonnello Giuseppe De Magistris, ha ricevuto l’appuntato Daniele Santo, addetto alla sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi, al quale ha voluto tributare un vivissimo apprezzamento perché, libero dal servizio nel comune di residenza, ha arrestato in flagranza di reato di rapina due donne che approfittando della porta aperta si erano introdotte nell’abitazione di una persona anziana per poi riuscirvi dopo qualche minuto e allontanarsi velocemente inseguite dal proprietario.

Il militare, notata la scena, si è messo all’inseguimento ed è riuscito a bloccarle ed arrestarle per rapina in concorso con l’ausilio del personale della polizia locale di Campi Salentina, recuperando la somma di denaro contante asportata.

Di seguito, viene riportata la motivazione dell’elogio tributato al militare dal Colonnello Giuseppe De Magistris:

“addetto al NOR -aliquota radiomobile- di compagnia urbana, libero dal servizio in abiti civili, dando prova di grande sagacia, spiccata iniziativa, intuito operativo ed elevata capacità professionale, mentre percorreva a bordo della propria autovettura una pubblica via nel comune di residenza, notava due ragazze che, approfittando di una porta aperta, si introducevano furtivamente in una abitazione. Tale atteggiamento allarmava il militare che, sceso dal mezzo, si collocava nelle immediate vicinanze e, dopo alcuni minuti, notava le due giovani donne uscire dall’appartamento rincorse fino a sotto l’uscio della porta da un anziano, allontanandosi velocemente a piedi per le vie circostanti. Il graduato, messosi all’inseguimento delle fuggitive, le riusciva a raggiungere e ad arrestarle per rapina in concorso, grazie anche all’intervento di personale del comando di polizia locale del luogo nella circostanza intervenuto in ausilio, restituendo il maltolto (somma di denaro contante) all’avente diritto .