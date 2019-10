All'Auchan nonostante l'obbligo di dimora: carabiniere fuori servizio lo riconosce

MESAGNE – Stava facendo compere nel centro commerciale Auchan di Mesagne, ma ha avuto la sfortuna di imbattersi in un carabiniere libero dal servizio, che lo ha riconosciuto. Il 26enne Piero Lo Monaco, di Carovigno, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel Comune di Carovigno, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni.

L’uomo aveva raggiunto l’ipermercato insieme a un familiare. Ma un maresciallo in servizio in una stazione della provincia lo ha riconosciuto e ha allertato i colleghi del Norm. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la sua abitazione, in regime di domiciliari.