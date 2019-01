Carabinieri, cambio al nucleo investigativo e alla sezione radiomobile

BRINDISI - Cambio al vertice della seconda sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi: arrivano i sottotenenti Domenico Barlella e Daniele Cocciolo, entrambi laureati in Giurisprudenza.

Barletta, di origine brindisina, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1985 come allievo sottufficiale, ha partecipato ad una missione internazionale sotto l’egida dell’Onu, in Africa Orientale per la stabilizzazione dell’Eritrea, nella città di Asmara. Ritornato in patria dal 2005 al 2007 è stato assegnato al Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro e dal 2007 all’aprile del 2009 all’aliquota operativa della Compagnia di Monopoli per poi essere trasferito in qualità di comandante, alla Stazione di Ostuni dove è rimasto dall’aprile del 2009 sino al novembre 2018, quando è risultato vincitore del concorso per “ufficiali del ruolo straordinario ad esaurimento"

Coccirolo, di origini leccesi, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1979, ha prestato servizio in Emilia Romagna, per poi essere assegnato alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi dove è rimasto per 18 anni sino al novembre 2018, quando è risultato vincitore del concorso per “ufficiali del ruolo straordinario ad esaurimento”.