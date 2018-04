Carabinieri a scuola per parlare di bullismo anche on line

BRINDISI - Carabinieri a scuola, a colloquio con gi studenti, per parlare di legalità e in modo particolare di bullimo, anche quello on line. Le iniziative si sono svolte nella giornata di ieri tra Brindisi ed Erchie.

I militari della Compagnia di Francavilla Fontana hanno incontrato gli studenti dell'istituto comprensivo statale "Giovanni Pascoli" di Erchie. All'incontro hanno preso parte circa 90 alunni, che nella circostanza hanno affrontato con il capitano Nicola Maggio, comandante della Compagnia, diverse tematiche di rilevante attualità, quali il rispetto delle leggi, la civile convivenza, nonché bullismo e cyberbullismo. Il meeting, ha suscitato nei giovani interlocutori grande entusiasmo ed attenzione. Numerose sono state le domande poste dai ragazzi all’Ufficiale sulle questioni affrontate.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Brindisi, sempre nell’ambito dei seminari per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli studenti del liceo delle scienze umane e liceo linguistico "Palumbo" di Brindisi. All'incontro hanno preso parte circa 100 studenti. Hanno rivolto una serie di domande al tenente Marco Colì, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia.

