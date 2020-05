Lite in famiglia: pugno sul naso della sorella, arrestato un uomo

BRINDISI – Al culmine di un litigio ha sferrato un pugno sul naso della sorella, con cui conviveva. Un 63enne residente a Tuturano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri (venerdì 1 maggio). I due congiunti avevano già affrontato altri litigi per questioni di convivenza. Ieri però il 63enne ha oltrepassato il limite, colpendo con violenza la sorella. Il pugno al volto ha provocato alla malcapitata una copiosa perdita di sangue. La stessa vittima si è recata in caserma per sporgere querela. L’aggressore, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari presso un’abitazione diversa da quella di residenza. Deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

