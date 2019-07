L'ex compagna lo filma mentre confeziona dosi di coca: arrestato

ERCHIE – La ex compagna ha iniziato a filmarlo con il telefonino, mentre confezionava dosi di cocaina. Lui, andato su tutte le furie, si è scagliato contro la donna e le ha strappato di mano lo smartphone, per poi darsi alla fuga. Ma il 46enne F.B., di Erchie, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato nel giro di pochi minuti dai carabinieri.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri ad Avetrana (Taranto). Il 46enne, con una scusa, aveva ottenuto dalla donna il permesso a entrare in casa. Ma quando questa si è accorta delle reali intenzioni dell’uomo, andato fin lì per confezionare dosi di polvere bianca in tutta tranquillità, si è ribellata e ha iniziato a filmarlo. Poi, l’aggressione e la fuga.

Sulle sue tracce si sono subito messi i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Manduria, che oltre a rinvenire nell’auto del fuggitivo, il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga, hanno recuperato il telefonino della donna. Con l’accusa di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, il 46enne è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.