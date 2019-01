Arma, prevenzione e repressione dei reati: tre denunce durante controlli

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri nell’ambito di alcuni controlli del territorio. Un 53enne di San Vito si è rifiutato di sottoporsi a controlli sanitari, un 33enne di Brindisi è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e un 58enne di Mesagne è accusato di violazione colposa dei doveri relativi alla custodia di cose sequestrate.

San Vito dei Normanni

I carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Ceglie Messapica. L’attività preventiva è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità delle persone.

Nell’ambito di questa attività i militari hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica un 53enne residente a S. Vito dei Normanni. L’uomo a seguito di incidente stradale, è stato dapprima sottoposto ad accertamenti preliminari con “Alcolblow”, ai quali è risultato positivo, rifiutandosi poco dopo di sottoporsi ad ulteriori accertamenti presso una struttura sanitaria per la verifica del tasso alcolemico. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

La condanna per questo reato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, salvo se il mezzo non appartenga a persona estranea alla violazione. Con la confisca si ha l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione, di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a nuova visita medica.

Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 10 perquisizioni personali, identificato 72 persone di cui 16 di particolare interesse operativo, controllato 53 autoveicoli oltre a 2 esercizi pubblici. Sono state controllate 9 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione, ed elevate 12 contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per gli stessi conduttori mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica.

Una delle contravvenzioni ha riguardato i rumori molesti particolarmente fastidiosi. Altre 4 contravvenzioni hanno riguardato la guida senza cintura, 1 la guida con lenti, 1 senza il casco e 1 per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro.

Brindisi

I carabinieri della Sezione radiomobile hanno denunciato un 33enne del luogo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso della notte nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale in via Arturo Marini, al quartiere Sant’Elia, alla guida della sua auto. Sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in legno della lunghezza di 60cm: era occultata nell’abitacolo della vettura. Il 33enne non ha saputo fornire ai militari plausibili giustificazioni sul possesso di quell'oggetto.

Mesagne

Denunciato un 58enne del luogo per violazione colposa dei doveri relativi alla custodia di cose sequestrate. A seguito di verifica effettuata dai carabinieri, è emerso che la Fiat Panda allo stesso affidata in custodia a seguito di un sequestro amministrativo, è stata rubata.

"L'affidamento del veicolo, oggetto di sequestro, ai "proprietari–custodi", è finalizzato a non gravarli delle ulteriori spese di custodia che l'affidamento a ditte specializzate comporterebbe. Di contro, il "proprietario–custode" è tenuto a conservare il mezzo nelle medesime condizioni riscontrate al momento del sequestro, e non a cannibalizzarlo alienando i pezzi migliori, depauperandolo così del suo valore. Infatti, la norma contestata ai soggetti denunciati è volta a tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, quale interesse pubblico al mantenimento delle condizioni di realizzazione delle finalità dei sequestri".