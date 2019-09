Braccianti impiegati senza adeguata formazione: denunciato un imprenditore

CAROVIGNO – Quattro braccianti agricoli lavoravano all’interno della sua azienda, nonostante non fossero stati sottoposti ad adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il legale rappresentante di un’azienda situata in contrada Fiorentino, nelle campagne di Carovigno, è stato denunciati a piede libero dai carabinieri del Nucleo Investigativo costituenti la task force anti-caporalato, in seno al comando provinciale carabinieri di Brindisi, gruppo di lavoro costituito in ossequio alle direttive del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, al fine di contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, unitamente ai militari del Nucleo carabinieri.

Sono in corso ulteriori accertamenti del Nil carabinieri per gli aspetti di natura amministrativa e per gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.