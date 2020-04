Vuole il trasferimento: minorenne rompe porte e armadio di una comunità

FRANCAVILLA FONTANA – Ha danneggiato le porte e un armadio della struttura in cui era ospitato, perché voleva essere trasferito in un’altra comunità di Bari. Un 17enne è stato denunciato a piede libero a seguito di una querela sporta dalla responsabile di una comunità educativa di Francavilla Fontana. Gli accertamenti del caso sono stati effettuati dai carabinieri della locale stazione. I danni causati dal minorenne sono in via di quantificazione.

