Carabinieri usano spray al peperoncino dopo aggressione con la zappa

MESAGNE - Aggrediti e minacciati con una zappa: "Vi uccido tutti". Per evitare conseguenze peggiori, i carabinieri della stazione di Mesagne hanno usato lo spray al peperoncino per netraulizzare un operaio di 47 anni, andato in escandescenze quando i militari si sono presentati nell'abitazione in cui si trovava la nipote di 16 anni, madre di una bimba di sei mesi. Dovevano notificare alla minorenne il provvedimento di trasferimento in una comunità educativa, emesso dal Tribunale di Lecce (giudice per i minori).

La denuncia

L'uomo, residente a Mesagne, è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale nella giornata di ieri. Solo con lo spray a base di “oleoresina di capsicum”, i carabinieri sono riusciti a neutralizzarlo. Aveva preso dall'orto una zappa e continuava a urlare. E' stata questa la prima volta in cui, in provincia di Brindisi, è stato necessario ricorrere all'uso dello spray, di recente al centro della cronaca.

La notifica

I militari unitamente ad un assistente sociale del Comune di Mesagne, ieri, hanno raggiunto la minorenne per procedere alla notifica del provvedimento emesso nei giorni precedenti al Tribunale salentino per l'accompagnamento della giovane e della sua piccola in una struttura educativa.

Lo zio ha spintonato i carabinieri, ha gridato minacciandoli anche di morte e a quel punto ha afferrato una zappa che c'era nell'orto. Non voleva che la nipote e la sua bimba fossero trasferiti. Per impedire che fossero accompagnati nella comunità si sarebbe scagliato contro un militare il quale ha usato lo spray per rendere inoffensivo l'aggressore.

La minorenne e la bambina

La ragazzina e la sua bimba sono in buone condizioni di salute e sono state trasferite nella comunità dall'assistente sociale e dal tutore nominato dal giudice minorile.