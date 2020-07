Bimbo si ferisce mentre gioca in casa: i carabinieri lo scortano in ospedale

CAROVIGNO – Si sono vissuti momenti di grande apprensione per un bambino di 7 anni che stamattina (lunedì 6 luglio) è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Ostuni, dopo essersi ferito mentre giocava in casa. L’episodio si è verificato intorno alle ore 11, in località Torre Santa Sabina (marina di Carovigno).

La mamma e lo zio del piccolo, entrambi in stato di shock, hanno caricato il bambino a bordo di un’auto. In quel momento passava una pattuglia della Radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni che ha notato la macchina sul ciglio della strada, con la mamma che teneva in braccio il bambino, sanguinante alla testa. Senza esitare un solo istante, i militari hanno risposto alla richiesta di aiuto, scortando l’auto presso l’ospedale più vicino, dove il bambino è stato affidato alle cure dei medici. Fortunatamente il piccolo non versa in gravi condizioni.