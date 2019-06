Tre quintali di droga abbandonati in un uliveto: carico da 1,5 milioni

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Più di 300 chilogrammi di marijuana all’interno di una vettura abbandonata nelle campagne. La scoperta è stata fata la scorsa notte, fra martedì 25 e mercoledì 26 giugno, dai carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino, in contrada Maddaloni, nell’agro di San Pancrazio Salentino, al confine con il territorio di Mesagne.

La droga, divisa in 54 colli, occupava quasi per intero l’abitacolo di una Lancia Ypsilon di colore nero rubata lo scorso aprile a Francavilla Fontana. Il veicolo si trovava nascosto sotto un albero di ulivo.

Una delle ipotesi più plausibili è quella che il carico sia stato abbandonato dall’ignoto trasportatore, considerata la presenza di una pattuglia dei carabinieri in zona. I militari erano infatti impegnati nell’attività di perlustrazione proprio in quell’area per prevenire i furti nelle aree rurali e in particolare di attrezzature agricole.

Sicuramente riguardo ad un carico così ingente, quell’ora di notte era il momento maggiormente propizio per spostarlo e trasferirlo da un luogo all’altro o eventualmente consegnarlo per stoccarlo in un altro luogo. Sia la vettura che i colli di stupefacente sono stati sottoposti a sequestro e sono in corso tutta una serie di rilievi, accertamenti tecnici e approfondimenti investigativi. Il valore stimato dello stupefacente si aggira su 1,5 milioni di euro.