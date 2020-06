Fiamme in una gelateria: arrivano i carabinieri e spengono l'incendio

TORRE CANNE (Fasano) – Una pattuglia dei carabinieri che proprio in quel momento transitava di lì, ha subito spento l’incendio. Sono rimasti circoscritti a una piccola finestra i danni riportati da una gelateria situata in via Eroi del mare, a Torre Canne, marina di Fasano. L’episodio si è verificato intorno alle ore 23.45 di ieri (lunedì 8 giugno).

Un ignoto malfattore ha incendiato la finestra e si è subito dato alla fuga. Per un pelo, con ogni probabilità, non è stato intercettato da un equipaggio della compagnia dei carabinieri di Fasano, che con un estintore ha subito domato il rogo. Il danno ammonta ad appena 50 euro: il valore del telaio in Pvc della finestrella. Si indaga per risalire agli autori e al movente del gesto.