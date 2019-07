Evade dalla comunità: i carabinieri la arrestano davanti alla stazione

BRINDISI – Si trovava di fronte alla stazione, nonostante fosso sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità di Latiano. La 37enne Maria Carmela Soliberto, di Brindisi, è stata arrestata per il reato di evasione dai carabinieri della stazione di Brindisi Centro. La donna è stata sorpresa in piazza Crispi, quotidiana meta di bivacco alle porte del centro abitato, nel tardo pomeriggio di lunedì (22 luglio, senza alcuna autorizzazione. Per questo le è stato contestato il reato di evasione e, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stata trasferita presso la sezione femminile del carcere di Lecce.

La stessa era stata arrestata circa 15 giorni fa poiché in via Bastioni San Giorgio aveva danneggiato, senza alcun apparente motivo, un’autovettura in sosta di proprietà di un cittadino di nazionalità pakistana, infrangendo il vetro posteriore destro, mediante l’utilizzo di un martelletto rompi vetro. Poi la donna inveì contro i carabinieri intervenuti per bloccarla.