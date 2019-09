"Carenze igienico sanitarie" : disposta chiusura di bar paninoteca

OSTUNI – I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto hanno eseguito un’ispezione igienico sanitaria presso un bar paninoteca gastronomia di Ostuni scoprendo che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande era mantenuta in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali.

Tutte le attrezzature, gli utensili, i frigoriferi, i freezer, le scaffalature, i banchi espositivi installati nell’attività erano sporchi e unti. La preparazione di panini/toast e la cottura dei primi mediante cuoci pasta elettrico veniva effettuata dietro il banco bar in area che versava in carenti condizioni di pulizia. Le porte del servizio igienico degli utenti erano rigonfie, dietro il banco bar vi era la presenza di un accatastamento di giornali in area non adeguata e destinata alla manipolazione degli alimenti.

Nell’attività, inoltre, non è presente un servizio igienico ad uso esclusivo del personale ne area spogliatoio attrezzata con armadietti a doppio scomparto. Il locale indicato in planimetria quale laboratorio si presenta in scarsa condizione di pulizia, viene di fatto utilizzato a deposito di alimenti e bevande dove è risultato accatastato alla rinfusa un consistente quantitativo di materiale non alimentare e secchi per l’immondizia che non consentono le operazioni di sanificazione e l’adeguata aerazione degli ambienti per ostruzione delle aperture di aerazione. Anche la zona soppalcata versavs in carenti condizioni di pulizia e microclima.

Pertanto considerate le criticità personale medico dell’Asl ha disposto la chiusura dell’esercizio il cui valore ammonta a circa 600mila euro.