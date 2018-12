Carne polacca nella mensa scolastica: "Nessuna contestazione sulla qualità"

BRINDISI – “Nessuna contestazione è stata effettuata sulla qualità della carne e sulla sua conservazione”. Il Comune di Brindisi interviene sulla vicenda riguardante la denuncia di tre amministratori e dirigenti dell’azienda appaltatrice del servizio di refezione scolastica, la Serenissima, a seguito di un’ispezione effettuata lo scorso novembre dai carabinieri del Nas di Taranto, nell’ambito di un’attività di monitoraggio che ha interessato 224 mense scolastiche sparse in tutta Italia.

L'ispezione dei Nas

Da quanto riscontrato dai carabinieri, l’azienda vicentina avrebbe somministrato agli alunni carne di origine polacca anziché italiana, come previsto da capitolato. Per questo è stato contestato il reato di concorso in frode nelle pubbliche forniture. Complessivamente una mensa su tre (81 su 224) ha presentato delle irregolarità.

La notizia delle irregolarità riscontrate a carico della Serenissima, in particolare, ha creato un certo allarmismo fra i genitori, innescando delle polemiche in ambito politico. Per questo l’amministrazione comunale, tramite una nota diramata nel pomeriggio di oggi (sabato 15 dicembre) ha fatto chiarezza sulla vicenda.

Le rassicurazioni del Comune

“Nell'esclusivo interesse di tutti i bambini e delle famiglie che usufruiscono del servizio di refezione scolastica – si legge nel comunicato - è doveroso precisare che l'esito dei controlli effettuati dai Nas nel centro cottura cittadino, non ha evidenziato carenze dal punto di vista igienico e sanitario.” Vogliamo rassicurare tutti che nessuna contestazione è stata effettuata sulla qualità della carne e sulla sua conservazione.

“L'appunto avanzato – rimarca il Comune - è il mancato rispetto del capitolato d'appalto: la carne oggetto della contestazione era proveniente da allevamenti della Polonia, non dall'Italia come previsto dal capitolato”.

"Abbiamo a cuore - spiega il Sindaco Riccardo Rossi - la salute dei nostri bambini ed abbiamo mosso le nostre immediate contestazioni a Serenissima con una comunicazione formale, chiedendo il rigoroso rispetto di quanto previsto nel capitolato d'appalto. Ci riserviamo ogni altro tipo di azione per il mancato rispetto degli accordi, ed all'esito delle giustificazioni richieste l'eventuale adozione delle sanzioni previste per tali inadempimenti al capitolato.

La proposa dell'Adoc

Sulla vicenda interviene anche l’Adoc Brindisi, tramite una nota in cui chiede “l’insediamento di un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria 2008 – Legge 24 12 2007 N. 244 - art. 2 comma 461, per la stesura della Carta di qualità dei servizi che consenta di garantire oltre la qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni, attività di monitoraggio e valutazione. L’individuazione di una figura tecnica di fiducia dell’amministrazione che svolga un’attività di monitoraggio e restituisca tranquillità alle famiglie preoccupate e contrariate per quanto emerso".