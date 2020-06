Carovigno. Controlli anti assembramenti sul litorale, la polizia sanziona 15 persone

CAROVIGNO - Nella tarda serata di ieri, venerdì 12 giugno, fino alle prime luci dell’alba di questa mattina, il personale della divisione amministrativa della Questura di Brindisi, coadiuvato dalla polizia locale di Carovigno, ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio lungo il litorale della costa a nord di Brindisi, svolgendo anche verifiche a tappeto nei confronti dei locali, affollati per l’inizio di questo fine settimana.

Il monitoraggio dei poliziotti e degli agenti della polizia locale ha consentito di verificare la presenza di moltissimi avventori delle strutture ricreative e di ristorazione. In particolare, il personale operante ha potuto constatare che in un bar erano assembrate circa 150 persone, tutte prive di dispositivi di protezione. Una quindicina sono state identificate e sanzionate, in applicazione della attuale normativa anti Covid-19 e al il gestore del locale è stato notificato un provvedimento di chiusura per giorni cinque.