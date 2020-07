Carovigno. Rapinatore solitario assalta supermercato e fugge con 100 euro

CAROVIGNO - E' pari a circa 100 euro il bottino di una rapina messa a segno intorno alle ore 20.30 di oggi (giovedì 2 luglio) ai danni del supermercato Euroshop, situato di via Arturo Toscanini, a Carovigno, nei pressi della strada provinciale per Ostuni. A compierla è stato un bandito solitario, probabilmente di giovane età, che impugnava un coltello. In pochi attimi si è fatto consegnare il denaro dal personale e poi è fuggito a piedi. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione.

