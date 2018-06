Carta d'identità elettronica: "Obbligatoria la prenotazione online"

BRINDISI - Il Comune di Brindisi rammenta che dal 5 giugno 2018 è attivo il “Servizio di prenotazione obbligatoria on-line” per il rilascio della carta d’identità elettronica. I cittadini che devono chiedere il rinnovo o il rilascio della carta di identità devono, pertanto, preventivamente prenotarsi attraverso il sito internet del Comune di Brindisi (www.comune.brindisi.it) o quello, appositamente istituito del Ministero dell’Interno all’indirizzo https: //agendacie.interno.gov.it.

In nessun caso potranno essere rilasciate carte d’identità elettroniche ai cittadini sprovvisti di prenotazione. I cittadini che non si trovino nelle possibilità di effettuare autonomamente la prenotazione potranno richiedere assistenza presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe “Centro” e della Delegazione Tuturano.

Tale assistenza è finalizzata a consentire agli utenti non in grado di provvedere autonomamente, il conseguimento della data e ora di prenotazione, alla quale dovranno successivamente presentarsi per il rilascio della carta di identità elettronica.