Casa colpita da un fulmine: televisore in fiamme, paura per un'anziana

PEZZE DI GRECO (Fasano) – Con ogni probabilità è stato un fulmine a causare un principio di incendio che la scorsa notte (fra giovedì 4 e venerdì 5 ottobre) si è verificato in un appartamento situato in corso Italia, nella frazione di Pezze di Greco (Fasano). Lo fa pensare il fatto che il televisore situato nella sala d’ingresso di ingresso dell’abitazione, a sua volta ubicata su un pian terreno rialzato, abbia preso fuoco mentre infuriava un temporale.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 5. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Prima ancora dell’arrivo dei pompieri, la proprietaria dell’appartamento, una donna di 85 anni, comprensibilmente scossa ma incolume, è stata messa in salvo.

L’abitazione era invasa dal fumo, ma fortunatamente non si sono registrati danni tali da renderla in agibile. Si presume che a mandare in tilt il televisore sia stato uno sbalzo di tensione causato da un fulmine infilatosi nel cavo dell’antenna. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla compagnia di Fasano.