Catturato al Sant'Elia dopo furto d'auto a Squinzano

BRINDISI - I carabinieri del Norm di Brindisi, dopo un movimentato inseguimento notturno, hanno arrestato in flagranza di furto di un’autovettura Ruben Narcisi, di 20 anni, che rientrava in città dopo aver rubato una Hyundai i20 a Squinzano. Qui, poco prima, Narcisi era riuscito ad infilarsi nella vettura che il proprietario aveva lasciato in moto per aprire il cancello della propria abitazione, ed era partito a tutta velocità.

La vittima del furto aveva chiamato immediatamente il 112 denunciando l’accaduto e indicando la direzione di fuga del ladro: verso nord, quindi molto probabilmente verso la vicina provincia di Brindisi. La segnalazione è stata diramata a tutti i reparti dell’Arma delle due province, e una pattuglia del Nucleo radiomobile di Brindisi, dopo aver avvistato l’auto ricercata nel quartiere Sant’Elia, l’ha bloccata in via Melli, nella zona di viale Leonardo da Vinci.

Ruben Narcisi a quel punto ha tentato di sottrarsi alla cattura abbandonando la Hyundai e allontanandosi di corsa, ma dopo circa 600 metri è stato raggiunto dai militari e ammanettato. Il pm competente ha disposto per il giovane brindisino la custodia cautelare domiciliare, in attesa del giudizio con rito direttissimo.