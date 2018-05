Da Napoli a Oria per catturare cardellini con le reti da posta

ORIA – C’è anche la caccia di frodo ad affliggere il nostro territorio. E il fine è sempre quello di fare cassa. Arrivano persino da fuori, come un 57enne di Somma Vesuviana che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Oria per furto aggravato ai danni del patrimonio faunistico dello Stato e cattura di specie animali protette.

Il soggetto era stato sorpreso in contrada Comende attrezzato di tutto punto per fare man bassa di cardellini. Aveva richiami registrati su supporti elettronici, le solite reti, e altri accessori di genere vietato. I carabinieri di Oria hanno sequestrato tutto, e rimesso in libertà i volatili intrappolati. In casi del genere la legge prevede anche l’arresto da uno a sei mesi.