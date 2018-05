Cede pezzo d'intonaco nella scuola materna, spavento per i bambini: nessun ferito

BRINDISI - Spavento per i bambini della scuola materna Santa Rita del quartiere Paradiso di Brindisi, dove questa mattina si è staccato un pezzo d'intonaco dal soffitto: nessuno dei piccoli è stato ferito, per fortuna. I genitori degli alunni sono stati chiamati subito per essere informati dell'accaduto in modo tale da tornare a prendere i bambini.

Il dirigente scolastico ha disposto a titolo precauzionale la chiusura (anche per la giornata di domani, 11 maggio) del plesso che si trova in via Francesco Petrarca, per consentire le necessarie verifiche e decidere gli interventi da fare al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno della scuola. Sul posto si è recato il personale della Brindisi Multiservizi.

Gallery