Cedimento dell'asfalto in via Romolo: una macchina resta incastrata

BRINDISI – Un’automobile è rimasta incastrata stamani in una voragine che si è aperta improvvisamente in via Romolo, al rione Commenda, al seguito del cedimento di un tratto di asfalto. E’ dovuto intervenire un carroattrezzi per rimuovere la macchina, con disagi per la circolazione stradale. Gli agenti della polizia locale hanno apposto una transenna per indicare la buca, “rattoppata” con un cumulo di terra, in attesa di un intervento di ripristino della sede stradale. La viabilità è stata ripristinata.