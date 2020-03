Evadono dai domiciliari: un uomo a Brindisi ed uno a Ceglie

Continuano le attività di controllo da parte dei carabinieri della provincia di Brindisi. In particolare, sia a Ceglie Messapica che a Brindisi, due persone sono state poste al regime domiciliare dopo un tentativo di evasione dalle proprie abitazioni dove erano, già, agli arresti domiciliarii,

Brindisi

E' stato trovato davanti l'uscio dell'abitazione dalla quale si era allontanato. Per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del luogo, sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare.

Ceglie Messapica

Aveva preparato le valigie con l'intenzione di andare via dalla casa dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Geronimo Suma 45enne del posto, è stato per questo arrestato in flagranda dai carabinieri della stazione di Ceglie Messapica e trasferito presso l'abitazione dei genitori. Nonostante, infatti, fosse ai domiciliari, durante il controllo è stato sorpreso con le valigie già pronte fuori dall'abitazione per andare via da casa.