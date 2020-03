Ceglie. Sorpresa senza biglietto, non fa partire il treno: denunciata

CEGLIE MESSAPICA - Voleva raggiungere Francavilla Fontana ma senza pagare il biglietto. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio una donna residente nella città messapica, che questa mattina, intorno alle 11, dalla stazione ferroviaria di Ceglie Messapica doveva raggiungere Francavilla Fontana.

Il convoglio proveniva da Martina Franca e tra i viaggiatori saliti da Ceglie Messapica c'era la donna sprovvista di biglietto che in tutti i modi ha cercato di prendere il mezzo ma grazie all'intervento del capotreno e degli agenti di un'istituto di vigilanza privata e dei carabinieri chiamati in aiuto, sono stati effettuati i controlli come da protocollo e la donna è stata fatta scendere, insieme agli altri passeggeri. Regolarizzato il pagamento del biglietto, ha continuato il viaggio verso Francavilla ma comunque è scattata d'ufficio da parte dei carabinieri la denuncia per interruzione di pubblico servizio.