Marijuana nella trapunta e in lavatrice: arrestato per spaccio

CEGLIE MESSAPICA - Marijuana nascosta in lavatrice e nella trapunta: con l'accusa di spaccio di droga è finito ai domiciliari Valentino Michele Canistro, 34 anni, di Ceglie Messapica, a conclusione della perquisizione condotta dai militari della stazione.

Canistro, avrebbe consegnato spontaneamente 50 grammi di marijuana che erano avvolti nella trapunta, sul letto della sua camera. Dopo essere entrato in bagno, ha aperto lo sportello della lavatrice e ha estratto un altro involucro di cellophane trasparente sottovuoto con 75 grammi di marijuana.

I militari hanno trovato all’interno dei cassetti del mobile dispensa ritagli di cellophane di colore celeste e di carta alluminio, nonché un rotolo di carta alluminio ed un nastro da imballaggio di colore marrone, un bilancino di precisione di piccole dimensioni con custodia. Nel vano scala che conduce al lastrico solare, è stata rinvenuta una busta in cellophane di colore nero per la raccolta dei rifiuti contenente grammi 230 di foglie di marijuana in via di essicazione, sulla cornice del camino due lampade alogene di grande dimensioni da 600 watt ciascuna, utilizzate per la coltivazione della cannabis in vaso.

