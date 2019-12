Quasi un quintale di "bionde" in cantina: arrestato per contrabbando

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, con l’ausilio delle unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA) e in collaborazione con i Carabinieri dello Squadrone “Cacciatori di Puglia”, nell’ambito del servizio di controllo del centro abitato, hanno tratto in arresto Davide Nigro, 36enne del luogo, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’uomo, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 90 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di 18 Kg., occultate nella cantina di pertinenza della sua abitazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, Nigro è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari.