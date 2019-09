Ladri irrompono nell'area di servizio: furto di sigarette da mille euro

CEGLIE MESSAPICA – Ladri in azione nel distributore di benzina Menga Petroli situato in via Francavilla Fontana, a Ceglie Messapica. Ignoti malfattori intorno alle ore 3 della notte del 24 ottobre hanno forzato la porta dei bar-tabacchi e indisturbati si sono impossessati di diverse stecche di sigarette, per un valore complessivo pari a circa mille euro. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione.