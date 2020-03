Ceglie, furto nell'ufficio Anagrafe: cassaforte aperta con flex, dentro c'erano 200 euro

CEGLIE MESSAPICA - Ladri in azione la notte scorsa nella sede del Municipio di Ceglie Messapica, sita in via Enrico De Nicola: portati via circa 200 euro in contanti. Erano custoditi nella cassaforte dell'ufficio Anagrafe. La scoperta è stata fatta in mattinata dagli agenti della Polizia locale al riento a lavoro: hanno trovato gli uffici a soqquadro.

Da una prima verifica sembra che i malviventi siano entrati tagliando le inferriate dell'adiacente comando della Polizia locale con un flex per poi arrivare agli uffici dell'Anagrafe dove, sempre con il flex, hanno aperto la cassaforte per poi asportare la somma di 200 euro senza portare via altro, nè armi o documenti. Su posto si sono recati i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica e i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, al comando del tenente Alberto Bruno, per il sopralluogo del caso.