Ceglie Messapica, l’Infopoint turistico potenzia i servizi e promuove il "biscotto cegliese"

CEGLIE MESSAPICA - L’info-Point turistico di Ceglie Messapica, sito in via Elia 16, potenzia i suoi servizi ed osserverà fino al 30 settembre 2018 orario continuato dalle 7.30 alle 23 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 23 il sabato e la domenica. Il potenziamento degli orari si aggiunge alle attività di animazione on site “Ceglie: Borgo di gusto”.

L'attività che si svolge ogni sabato e domenica, con un doppio appuntamento alle ore 18 e 19.45 all’interno di uno spazio attrezzato del Castello Ducale di Ceglie Messapica, punta alla valorizzazione di un prodotto tipico locale: il biscotto cegliese.

I partecipanti, dopo averne appreso la ricetta e le modalità di preparazione, si cimentano in un coinvolgente gioco a squadre che li porta a sfidarsi per imparare le tradizioni culinarie pugliesi. Al termine dell’attività viene eletto lo Chef della giornata. Il premio spetta comunque a tutti i partecipanti: l’attività si conclude, infatti, con la degustazione del tradizionale biscotto cegliese.

L’attività è stata inserita in un’offerta integrata più ampia denominata “IN Valle d’Itria” e che comprende i Comuni di Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, Ceglie Messapica e Ostuni con la relativa messa in rete delle informazioni e la realizzazione di materiali di comunicazione dedicati. L’azione che il progetto sta portando avanti è quella di consentire ai fruitori di partecipare a più iniziative possibili, conoscere l’area della Valle d’Itria nella sua integrità e vivere in ogni luogo esperienze tipiche da riportare con sé al ritorno dal viaggio in Puglia.

La programmazione delle attività, supportata da un punto di vista amministrativo dai Comuni e da un punto di vista progettuale e tecnico da Sistema Museo con la sua piattaforma online di turismo esperienziale Italytolive e Pugliatolive, va incontro alla volontà politica dei comuni dell’area Valle d’Itria, avviata negli ultimi mesi, che mira a mettere in rete informazioni, eventi ed esperienze del territorio.

Le attività esperienziali di animazioni on site di Ceglie, che andranno avanti fino al 30 settembre, possono essere prenotate direttamente presso gli Info-Point Turistici della Valle d’Itria (Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Ostuni) o sui portali italytolive.it e pugliatolive.it nella sezione “prossime partenze”.

“Beneficiando di questo sostegno regionale il Comune di Ceglie può includere all’interno del suo ricco cartellone estivo un servizio di primo livello, quale il potenziamento dell’Info Point, ed aggiungere un tassello significativo a quell’aggregazione di Comuni della Valle d’Itria che stiamo sostenendo tenacemente con gli altri colleghi Assessori del territorio”, dichiara Antonello Laveneziana, Assessore alla promozione della bellezza e la Valle d’Itria del Comune di Ceglie Messapica.

Le attività ed i servizi introdotti rientrano nel progetto di qualificazione e potenziamento degli Info-Point turistici aderenti alla Rete Regionale di Puglia Promozione, di cui il Comune di Ceglie Messapica è beneficiario, nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali". Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Gallery